Берлин, 14 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Для снижения зависимости от российских энергоносителей нужно увеличивать инвестиции в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и продвижение «чистой энергии». Об этом 14 мая говорится в совместном заявлении глав МИД стран «Большой семёрки» (G7).

妖精書士 Терминал СПГ

«Мы признаём важность ускорения инвестиций в развитие разведки и добычи, в том числе в проекты по производству СПГ», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что для снижения зависимости от российских энергоносителей нужно продвигать использование «экологически чистой энергии».

Ряд сообщалось, что ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти в рамках шестого пакета санкций.

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