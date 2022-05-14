Москва, 14 мая, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Евросоюзу и США не удалось найти предателей среди российских дипломатов. Об этом 14 мая на заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за границы, да и внутри страны тоже. Делаем максимум возможного для защиты прав и интересов наших граждан за рубежом», — заявил Лавров.

По его словам, Запад активно применяет к России политику отмены. Под неё попали деятели культуры и искусства, спортсмены, учёные, а также дипломаты. Лавров подчеркнул, что даже в мрачные периоды Холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов не было.

«Это, конечно же, разрушает общую атмосферу отношений с западом, но с другой стороны высвобождает и силы, и ресурсы человеческие прежде всего для работы на тех, направлениях, с которым действительно нужно связывать будущее развитие нашей страны», — отметил министр.

Лавров добавил, что Россия делала всё, чтобы избежать прямого столкновения с Западом. Но несмотря на это, ЕС и США направляли антироссийские санкции, к которым в стране уже привыкли. Однако, как отметил Лавров, удивляет «пещерный русофобский всплеск», который произошёл во всех цивилизованных странах. В этот период отброшены многие принципы: политкорректность, приличие, правовые нормы и другие, сказал дипломат.

«Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — заключил Лавров.