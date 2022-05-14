Вольфсбург, Германия, , 16:43 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» футбольный клуб «Вольфсбург» в матче последнего 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Вольфсбург»: Кун Кастельс, Максанс Лакруа, Мики ван де Вен, Боте Баку, Джон Брукс, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Макс Крузе, Янник Герхардт, Лукас Нмеча, Йонас Винд.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис, Йосип Станишич, Люка Эрнандес, Леон Горецка, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Роберт Левандовски.

Бригада арбитров: Роберт Хартманн | Кристиан Лейхер | Марсель Унгер.