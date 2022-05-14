Нижний Новгород, 14 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде планируют разрешить школьникам и пенсионерам бесплатные пересадки на общественном транспорте. Об этом стало известно в ходе встречи разработчиков новой транспортной схемы Нижегородской агломерации со школьными учителями.

Антон Буслов Нижегородский троллейбус

По словам директора Центра развития транспортных систем Артема Бафанова, такие послабления хотят предоставить только обладателям льготных проездных билетов, причём на ограниченное число поездок.

Также он отметил, что планируется ужесточить контроль за фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров.

«В новых контрактах пропишут, что за несоблюдение графиков и интервалов движения транспортные компании будут ожидать серьёзные штрафы. Перевозчики-нарушители рискуют превратить свой бизнес в убыточный из-за налагаемых штрафных санкций», — подчеркнул Бафанов.

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