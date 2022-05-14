Пекин, , 16:43 — REGNUM Соединённые Штаты вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился из-за кризиса на Украине и посылает ей помощь, но на самом деле большинство стран отказываются помогать Киеву. Об этом пишет обозреватель издания Global Times Марк Блэклок.

Раскол Spiro Bolos

«Если использовать только западные СМИ для того, чтобы следить за событиями на Украине, то можно подумать, что буквально каждая страна посылает Киеву гуманитарную помощь или оружие в ответ на мольбы Зеленского», — пишет Блэклок.

Он отмечается, что Запад добивается именно такого эффекта, но выдаёт желаемое за действительное, поскольку большинство стран на самом деле отказываются помогать Украине.

В качестве примера приводится Индия, которая придерживается нейтралитета по украинскому кризису. При этом ни многочисленные визиты западных политиков в Нью-Дели, ни визит премьер-министра Нарендры Моди в ряд европейских стран не привели к нужному США результату — Индия не соглашается поддерживать Украину.

Подчёркивается, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки решительно отказались поддержать санкции против России. Большинство государств Ближнего Востока также придерживаются сдержанных оценок.

Обозреватель Global Times приходит к выводу, что если так много стран мира продолжит не соглашаться с Западом, то ему будет всё сложнее представлять реакцию на события на Украине так, будто это глобальный ответ.