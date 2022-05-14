Грозный, 14 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. На Украину для участия в специальной операции отправились еще более 600 российских добровольцев. Об этом 14 мая написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Более 600 воинов в полной экипировке… собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — отметил Кадыров. — Среди них не только представители силовых структур Чеченской Республики и её жители, но также и добровольцы из других регионов России».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе открыли военный госпиталь. Местом его дислокации стала заброшенная больница в городе Рубежное, отметил он.