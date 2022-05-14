Нижний Новгород, 14 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Риски появления штаммов холеры в водоёмах Нижегородской области в летний период исключать нельзя. Об этом заявила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на пресс-конференции.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

По её словам, существует опасность распространения этих бактерий, поскольку в регионе воду для бытовых нужд берут преимущественно из открытых водоемов.

Представитель ведомства отмечает, что в воде из рек и озер периодически обнаруживаются неопасные нетоксигенные холерные вибрионы, а это значит, что в самые жаркие месяцы там могут появиться и токсигенные, которые представляют опасность.

«Каждую неделю специалисты управления производят забор проб воды в 160 точках. Количество точек будет увеличено. Кроме того, анализировать начнут и сточную воду, которая покажет, есть ли в регионе заболевшие холерой», — рассказала она о мерах по профилактике распространения этого заболевания.

Напомним, что последняя вспышка холеры на территории Нижегородской области была зафиксирована в 1972 году. С тех пор в регионе не было зарегистрировано ни одного случая массового распространения этой опасной болезни.