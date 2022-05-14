Берлин, , 16:46 — REGNUM Страны «Большой семёрки» (G7) настроились на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом свидетельствуют тезисы заседания в итоговом коммюнике, передаёт ТАСС.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы привержены тому, чтобы гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие. Мы подтверждаем нашу поддержку восстановлению и полной имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Дипломатическое решение остается наилучшим способом ограничения ядерной программы Ирана», — содержится в заявлении представителей G7.

Объединение стран призвало Тегеран к тому, чтобы Иран отказался от наращивания ядерной активности. По мнению представителей G7, этот процесс является поводом для «глубокой озабоченности».

В тексте заявления также отмечается факт деятельности Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него. Государство уличили в передаче ракетных программ и технологий другим странам и негосударственным организациям.

«Мы намерены укреплять режим нераспространения и усилия в области разоружения в интересах более безопасного, более стабильного и надежного мира», — отмечается в заявлении.

Страны «Большой семёрки» планируют продолжить более пятидесятилетний курс в области контроля ядерного оружия. На заседании также коснулись и окончания российско-американского диалога по стратегической стабильности. Страны осудили Россию за неоправданное ведение ядерной риторики.

«Мы призываем Россию к ответственному поведению и сдержанности», — содержится в заявлении.

Напомним, что в международное объединение G7 входят такие страны, как Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.