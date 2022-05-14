Нижний Новгород, 14 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода безвозмездно передаст региональной епархии Русской православной церкви несколько квартир в столице Приволжья. Как сообщают в муниципалитете, соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.

Andrey Mindryukov Нижний Новгород

Такое решение принято в соответствии с федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Отмечается, что эти жилые помещения площадью 175,2 квадратных метра, 93,3 квадратных метра, 51,3 квадратных метра и 24,8 квадратных метра расположены в здании, входящем в состав объекта культурного наследия регионального значения — келейного корпуса ансамбля Крестовоздвиженского женского монастыря.