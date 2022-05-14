Нижний Новгород, 14 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Нижегородцы продолжают делать прививки против клещевого энцефалита. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области 13 мая.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

По данным ведомства, на 12 мая уже зарегистрировано около 1200 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

«В 37% случаев население подвергалось укусам на территории деревень, еще в 23% — на придомовых территориях, в лесу, в 11% случаев — на территории садово-огородных участках, в 5% случаев — на кладбищах, в 1% случаев — в прочих местах», — цитирует представителей Роспотребнадзора портал НИА «Нижний Новгород».