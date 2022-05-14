Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче 29-гно тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с подмосковными «Химками».

Дмитрий Полоз Светлана Бекетова

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Игорь Калинин, Александр Сильянов, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Данил Глебов, Роман Тугарев, Егор Голенков, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Кирилл Щетинин.

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Гия Григалава, Брайан Идову, Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Бутта Магомедов, Александр Руденко, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук.

В текущем сезоне на счету 30-летнего российского нападающего Дмитрия Полоза тринадцать забитых мячей и две результативные передачи в 25-ти турах чемпионата России по футболу.