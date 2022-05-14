Цхинвал, , 16:28 — REGNUM В Южной Осетии (РЮО) прошли выборы президента и как ожидается, с 24 мая республику возглавит новый президент — Алан Гаглоев. Что ожидается в области внешней политики и в частности отношений с Российской Федерацией?

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

На этот вопрос ИА REGNUM ответил глава МИД РЮО Дмитрий Медоев: