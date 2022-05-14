Цхинвал,
14 мая 2022, 16:28 — REGNUM В Южной Осетии (РЮО) прошли выборы президента и как ожидается, с 24 мая республику возглавит новый президент — Алан Гаглоев. Что ожидается в области внешней политики и в частности отношений с Российской Федерацией?
Южная Осетия
Иван Шилов © ИА REGNUM
На этот вопрос ИА REGNUM ответил глава МИД РЮО Дмитрий Медоев:
«С полной определенностью могу сказать, что курс Южной Осетии на дальнейшее укрепление и расширение межгосударственных отношений с Российской Федерацией сохранится и будет продолжен в полном объеме. Любые вопросы, касающиеся всего спектра двусторонних отношений должны обсуждаться и решаться в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами согласно подписанным межгосударственным документам и проведения консультаций в соответствующих областях. Дух союзничества и стратегического партнёрства с Россией не имеет альтернативы».