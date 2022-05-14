Луганск, , 16:23 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Кировск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено девять жилых домов. Об этом 14 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела населенного пункта Кировск повреждено девять жилых домов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Кировск в ЛНР, выпустив два снаряда из РСЗО «Ураган».

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