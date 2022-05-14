Пермь, 14 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Перми местного жителя отдали под суд за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

По данным следствия, пьяный 31-летний гражданин разместил в одном из пабликов унизительную оценку сотрудника администрации одного из городских округов края. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Расследование уголовного дела уже завершено. Материалы переданы в суд.