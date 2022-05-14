Белгород, , 16:18 — REGNUM Информация о якобы готовящейся эвакуации жителей из районов Белгородской области, граничащих с Украиной, является фейком. Об этом 14 мая сообщает региональное управление МЧС России.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что жители Белгородской области сообщают, что им звонят с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории России. Представляющиеся сотрудниками МЧС лица сообщают, что якобы готовится эвакуация жителей приграничных населённых пунктов, начиная с 15 мая.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком!» — говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что целью распространения ложной информации является создание паники среди населения. Также там предупредили, что необходимо доверять только информации, опубликованной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.