Москва, , 16:15 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 14 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще три отменено.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в начале следующей недели будет на 3-4 градуса ниже нормы.