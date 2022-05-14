Донецк, 14 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Боевые действия оставили без электроэнергии 22,5 тыс жителей Донецка. Об этом 14 мая заявил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В результате боевых действий обесточено четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей. Без электроэнергии остались 160 трансформаторных подстанций, 22 500 абонентов», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что работу подстанций энергетики будут восстанавливать после того, как обстрелы прекратятся.