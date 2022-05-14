Владимир Павленко, 14 мая 2022, 18:33 — REGNUM Министерство иностранных дел КНР обнародовало весьма интересный и показательный документ под названием «Информационный бюллетень об (американском) Национальном фонде (поддержки) демократии» (NED) (организация, признанная в РФ нежелательной). История NED (организация, признанная в РФ нежелательной), созданного в 1983 году при Рональде Рейгане на двухпартийной основе для подрывной работы за рубежом, в России хорошо известна. Особенно на примере цветных революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, произошедших около десяти лет назад под общим названием «арабской весны». Однако многие детали остаются за пределами общественного внимания.

ЦРУ
ЦРУ
Иван Шилов © ИА REGNUM

В сегодняшних условиях крайнего обострения международной обстановки и военной операции, которую Россия ведет на Украине, понятно, что под прицелом находится наша внутренняя политика, в которой и без того немало проблем. Есть и многочисленная агентура влияния. И как показывает китайское исследование, нет практически ни одной сферы деятельности, причем ни в одной заслуживающей внимания стране, где эта агентура не находилась бы на «подсосе» у NED (организация, признанная в РФ нежелательной). Находясь в статусе «второго ЦРУ», фонд консолидировал под своим началом всю внешнюю подрывную деятельность, которая ведется самыми различными ведомствами США в пространстве публичной политики. По сути, NED (организация, признанная в РФ нежелательной) — информационная спецслужба гибридной войны, которую коллективный Запад ведет за сохранение своего господства против остального мира, прежде всего против России и Китая как носителей альтернативного проекта глобального развития.

В работе, представленной дипломатами КНР, интересна богатейшая, причем обобщенная фактура, которая сведена воедино в компактный текст, способный быть прочитанным и осмысленным за пару часов. Тем эта работа, с которой необходимо ознакомиться и российской аудитории, и важна. Ведь современная общественность отвыкла от длинных текстов и требует концентрированной информации «на блюдечке с голубой каемочкой».

Итак, США «давно используют демократию как инструмент подрыва демократии во имя демократии». Поэтому в мире растет запрос на подлинную демократию, исключающую внешнее вмешательство во внутренние дела. Таков главный тезис документа.

Демократия
Демократия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В структуре NED (организация, признанная в РФ нежелательной) — четыре института. Национальный демократический институт (NDI) (организация, признанная в РФ нежелательной) и Международный республиканский институт (IRI) (организация, признанная в РФ нежелательной) — проекция представительства двух основных партий; Американский центр международной трудовой солидарности (организация, признанная в РФ нежелательной) работает с профсоюзами и рабочим движением; Центр международного частного предпринимательства (организация, признанная в РФ нежелательной) — с бизнесом. Добавим, что триада «правительства — профсоюзы — бизнес», дополненная СМИ и сектором think tanks, положена в основу организации и состава основных институтов теневого элитарного управления. Соединение правительств, гражданского общества и бизнеса составляет фундамент важнейших документов ООН в сфере «устойчивого развития», появившихся после распада СССР.

Это требуется для внедрения «экологизма» — агрессивной «зеленой» идеологии, которая ставит целью интеграцию под началом экологии всех основных сфер общественно-политической жизни, прежде всего экономической и социальной. Внедряя единые правила, «экологизм» подрывает суверенитет государств и служит против них тараном глобальных интересов, которые и отстаивает NED (организация, признанная в РФ нежелательной). И если ЦРУ и другие спецслужбы занимаются спецоперациями втихаря от общественности, то NED (организация, признанная в РФ нежелательной) потому и именуется в документе «вторым ЦРУ», что выполняет те же самые функции, но уже публично.

Китайский МИД обращает внимание на четыре основных прецедента вмешательства NED (организация, признанная в РФ нежелательной) во внутренние дела. Три из них связаны с пространством нашей страны — распад СССР, оранжево-майданные «революции» на Украине и «розовая» в Грузии; четвертый прецедент создан в арабско-ближневосточном регионе.

Оранжевая революция. Киев. 2004
Оранжевая революция. Киев. 2004
Marion Duimel

Началось с 1989 года, с финансовой поддержки NED (организация, признанная в РФ нежелательной) польской «Солидарности». В 2000 году «на счету» фонда — свержение власти Слободана Милошевича в Сербии. Дальше Грузия, на помощь двенадцати НПО в которой только в 2004 году были потрачены 540 тыс. долларов. Уже в 65 млн долларов обошлась первая «оранжевая революция» на Украине; были профинансированы более шести десятков НПО, ежедневную зарплату вручали каждому протестующему. После этой серии, в 2011 году, наступила «очередь» Ближнего Востока. В документе сообщается, что «NED (организация, признанная в РФ нежелательной) оказывал финансовую поддержку проамериканским лицам и группам, поддерживая феминизм, свободу прессы и правозащитную деятельность. Он экспортировал антиправительственные идеи, подстрекал цветные революции и ввергал арабский мир в войну, социальные волнения и экономический спад».

Немного конкретики. В Египте свержение Хосни Мубарака шло с помощью финансирования Национальной ассоциации перемен и Молодежного движение 6 апреля. В Ливии против Муамара Каддафи таким же образом финансировались Ливийский форум за человеческое и политическое развитие и Ливийская ассоциация прозрачности. В Йемене вперед выдвинули агрессивный феминизм «Женщин-журналисток без цепей». Алжирская лига защиты прав человека получала от NED финансирование с 2003 по 2010 годы. Профцентр NED (организация, признанная в РФ нежелательной) подтолкнул к участию в протестах алжирский Национальный автономный союз государственных служащих.

Египет, 2011
Египет, 2011
Mona

Еще более подробно китайские дипломаты рассматривают ситуацию в Латинской Америке, обращая особое внимание на участие NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в организации государственного переворота в Боливии и попытке такого переворота в Венесуэле. Только с 2013 по 2018 год противники свергнутого боливийского президента Эво Моралеса получили от NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в кооперации с USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 70 млн долларов. Неважно было, что при этом лидере страна имела самые высокие в регионе темпы роста, а сам он выиграл выборы, после которых из-за организации протестов оказался вынужденным уйти и уехать за границу.

«Начиная с 2018 года NED (организация, признанная в РФ нежелательной) инвестировал соответственно 45 и 42 тыс. долларов США через Fundacion para el Periodismo (Фонд СМИ) и Agencia de Noticias Fides Compania de Jesus (Компания информационного агентства FIDES). Цель — побудить правые СМИ в Боливии приступить к поиску коррупции и злоупотреблений властью со стороны правительства Моралеса», — констатируется в документе.

Непосредственно протесты, в ходе которых Моралес был свергнут, обошлись NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в 45 тыс. долларов. Лидеры оппозиции Карлос Месса и Хосе Антонио Камачо напрямую раздавали своим сторонникам деньги и организовали забастовки, профинансированные NED (организация, признанная в РФ нежелательной) через IRI в объеме 200 тыс. долларов.

Совместно с USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фонд действовал и в Венесуэле, где с 1999 года, с избранием президентом Уго Чавеса, расходы на подрыв народной власти росли в геометрической прогрессии — от 257 тыс. долларов изначально до 1 млн в 2002 году. Причем к усилиям по свержению правительства подключился и Госдеп, через свое Бюро демократии, прав человека и труда. Параллельно NED (организация, признанная в РФ нежелательной) выделил еще 2,66 млн долларов на ряд программ, «обучающих» протестам «гражданское общество» (под которым, как мы понимаем, подразумеваются не общественные активисты, а сидящие на грантах западные НПО и НКО).

В 2005 года будущий самозваный «президент» Хуан Гуайдо на деньги NED (организация, признанная в РФ нежелательной) проходил стажировку в Сербии, набираясь «революционного» опыта у движения «Отпор». Как свидетельствуют китайские дипломаты, «разведывательные службы США использовали социальные сети в качестве оружия для продвижения правой оппозиции и содействия ее избранию в парламент, тем самым заложив основу для назначения Вашингтоном Х. Гуайдо лидером страны». До этого все четыре института в составе NED (организация, признанная в РФ нежелательной), плотно работая с оппозицией, бесконечными финансовыми вливаниями побудили его бросить вызов преемнику Чавеса Николасу Мадуро.

Хуан Гуайдо выступает перед сторонниками 30 апреля 2019 года
Хуан Гуайдо выступает перед сторонниками 30 апреля 2019 года
ZiaLater

На Кубе, где завоевания революции братьев Кастро находятся в перманентной осаде со стороны Вашингтона, за последние 20 лет на свержение народного режима NED (организация, признанная в РФ нежелательной) и USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выделили 250 (!) млн долларов. Документ МИД КНР свидетельствует, что «в 2021 году NED (организация, признанная в РФ нежелательной) финансировал и руководил антикубинскими силами для фабрикации и распространения дезинформации в социальных сетях, чтобы разжигать общественные настроения против правительства и подстрекать людей к участию в действиях, нарушающих общественный порядок».

Именно фонд для подогревания протестных настроений распространил через социальные сети фейк о якобы исчезновении около сотни участников антиправительственных выступлений. В Никарагуа NED (организация, признанная в РФ нежелательной) работал против левого Сандинистского движения, а затем правительства Даниэля Ортеги с самого своего основания в 1983 году. После его возврата к власти NED (организация, признанная в РФ нежелательной) выделил на подрыв власти левых сил более 4,4 млн долларов. Фонд также отметился во время переворота 2001 года на Гаити, а также в ходе бурных событий в ряде африканских стран, например в Уганде.

В документе рассказывается и о вмешательстве NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в России; на поощрение антипрезидентского протеста в 2012–2013 годах были потрачены около 5,2 млн долларов; поэтому в июле 2015 года фонд был объявлен «нежелательной организацией». Три (!) «цветные революции» — в 2006, 2010 и 2020 годах — NED (организация, признанная в РФ нежелательной) попытался организовать в Белоруссии. В последнем случае на дестабилизацию обстановки в республике были потрачены 2,35 млн долларов, из них 80 тыс. на проект по содействию «свободным и честным выборам». В документе МИД КНР разбирается эпизод с телефонным разговором главы NED (организация, признанная в РФ нежелательной) Карла Гершмана с оппозицией в восточной части Белоруссии; подчеркивается, что самозваная «президент» Светлана Тихановская — тоже креатура фонда и прочно сидит на его финансировании.

Протестный митинг против Лукашенко 23 августа 2020 года
Протестный митинг против Лукашенко 23 августа 2020 года
Homoatrox

Киргизия, Монголия, Таиланд также испытали на себе влияние NED (организация, признанная в РФ нежелательной); в частности, в 90-е годы на финансирование фонда в размере 480 тыс. долларов оппозиционный альянс оказался у власти в Улан-Баторе.

В самом Китае в фокусе внимания NED (организация, признанная в РФ нежелательной) находится подрыв стабильности в Гонконге, Синьцзяне и Тибете. С 2002 года офис NDI (организация, признанная в РФ нежелательной) в гонконгской автономии финансирует оппозицию. Был сформирован «переходный проект», в рамках которого к обучению по спецпрограммам привлекали студентов, а также оппозиционных законодателей городского парламента. Во время первой «революции зонтиков» (2014 г.) офис NDI (организация, признанная в РФ нежелательной), по сути, даже захватил руководство движением «Оккупай Централ» (главная улица автономии).

В 2019 году по линии NED (организация, признанная в РФ нежелательной) были завербованы антикитайские элементы, которые затем вошли в вашингтонский Совет демократии Гонконга. В сентябре 2021 года фонд провел «симпозиум по «борьбе за демократическое будущее». На разжигание протестов 2020 года только за год были потрачены более 2 млн долларов, распределенные по одиннадцати проектам. В том же 2020 году году остальные подрывные программы в КНР, которых насчитывалось 69 (!), обошлись NED (организация, признанная в РФ нежелательной) и в его лице американским налогоплательщикам в 10 млн долларов.

Из 8,8 млн, выделенных на дестабилизацию Синьцзяна 1,24 млн получили сепаратисты из Всемирного уйгурского конгресса. Упомянутый глава NED (организация, признанная в РФ нежелательной) Гершман открыто ратовал за цветную революцию в Китае с преобразованием страны в «федерацию» (если соотнести эти планы с документами других западных фондов, например братьев Рокфеллеров, то выясняется, то это потребовалось для раздела страны и отторжения у нее юга). Упомянуто, что ряд уйгурских сепаратистов включился в клеветническую кампанию Вашингтона по обвинению Пекина в «происхождении» коронавируса. И т. д.

Карл Гершман
Карл Гершман
Laddo

На поощрение сепаратизма нацеливаются и программы NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в Тибетском автономном районе КНР, для чего оппозиции в 2019 году были выделены 600 тыс., а в 2020 году — 1 млн долларов; плюс были предприняты усилия по популяризации далай-ламы, выступающего за «независимость» Тибета, через американские СМИ.

Особое место в планах NED (организация, признанная в РФ нежелательной) отводится контролю над научной деятельностью с целью оппозиционной протестной организации под прикрытием ученых заказных псевдоисследований, направленных на внешнее вмешательство и подрыв других стран.

«С 1991 года, — свидетельствуют китайские дипломаты, — NED (организация, признанная в РФ нежелательной) ежегодно присуждает Премию за демократию политическим активистам и диссидентам в таких странах, как Россия, Китай, КНДР, Мьянма, Иран, Куба, Венесуэла и Украина, в знак признания «защиты прав человека и демократии». С 1999 года он ежегодно вручает медаль за службу демократии. В 2002 году медаль была вручена У Шучэнь, жене тогдашнего лидера тайваньских властей Чэнь Шуйбяня (оба они впоследствии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения — В. П.). В 2010 году медалью был награжден 14-й далай-лама, так называемый «тибетский духовный лидер в изгнании». NED (организация, признанная в РФ нежелательной) также использует глобальные ассамблеи Всемирного движения за демократию для вручения наград за отвагу в содействии демократии».

Сепаратистские движения Тибета и особенно Синьцзяна в NED (организация, признанная в РФ нежелательной) пытаются соединить с выступлениями фундаменталистов из Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поощряется саботаж действий официальных властей, в котором, в частности, было уличено движение «Студенты за свободный Тибет». В июне 2019 года NED (организация, признанная в РФ нежелательной) «воспользовался 30-й годовщиной политических беспорядков 1989 года (на Тяньаньмэнь — В. П.), чтобы вручить Премию за демократию Институту действий в Тибете (TAI) и ряду организаций, выступающих за «независимость» Тибета и Синьцзяна».

NED (организация, признанная в РФ нежелательной) издает ряд квазинаучных изданий. Наиболее известное — журнал «Демократия». В них регулярно осуществляются антикитайские и антироссийские выступления и организуются соответствующие мероприятия, вроде лекции «Длинная темная тень тоталитаризма над Китаем», прочитанной в 2020 году американским политологом китайского происхождения Пей Минсинем. Посол США в Египте Энн Паттерсон призналась, что с февраля 2011 года на дестабилизацию страны было потрачено не менее 40 млн долларов (результат известен — приход, точнее привод к власти представителя экстремистского движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммеда Мурси).

«В течение многих лет NED (организация, признанная в РФ нежелательной) финансировал Конференцию межэтнических межконфессиональных лидеров, которая по состоянию на ноябрь 2020 года проводилась пятнадцать раз, — свидетельствуют в китайском МИД. — Многие участники являются членами сепаратистских групп, стремящихся к независимости Тибета, Синьцзяна, Внутренней Монголии, Гонконга и Тайваня или сторонниками (экстремистской секты — В. П.) Фалуньгун. В программной речи на 13-й конференции в декабре 2018 года президент NED (организация, признанная в РФ нежелательной) Гершман заявил, что Китай представляет самую большую угрозу демократии в мире».

В июне 2019 года NED (организация, признанная в РФ нежелательной) провел конференцию «Модель репрессий в Китае», на которой обрушился на Пекин за «подрыв западной демократии». Объявлено, что на октябрь нынешнего года в Тайбэе под руководством NED (организация, признанная в РФ нежелательной) планируется проведение 11-й Глобальной ассамблеи Всемирного движения за демократию, с целью поддержки сил «независимости» Тайваня. Заметим, что по срокам это — канун судьбоносных для острова местных выборов, от которых зависит судьба и выборов главы местной администрации, которые пройдут в январе 2024 года.

Мы привели здесь минимум от того гигантского объема фактуры, представленной в документе МИД КНР, но и она более чем впечатляет, подтверждая тезис вступительной части о том, что демократия американской стороной используется для целей, с демократией несовместимых. Китай и Россия вместе со всем постсоветским пространством — в фокусе внимания деструктивных, подрывных мировых сил, которые видят в подъеме наших стран и народов угрозу своему историческому господству.

В условиях осуществляемой нашей страной военной операции по-новому, еще более актуально, встает вопрос о пятой колонне, связанной с западными институтами, источником и квинтэссенцией разрушительного влияния которой является NED (организация, признанная в РФ нежелательной). Борьба против этого влияния — в России, в Китае, на постсоветском пространстве, в странах ШОС и по всему миру — не прекращается и будет продолжена, ибо если ее остановить, подрывные тенденции угрожают превратиться в необратимые.

Спасибо китайским дипломатам за проделанный ими большой и очень актуальный не только для них, но и для нас эпохальный труд!