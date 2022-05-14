Москва, , 16:04 — REGNUM Первый масс-спектрометр без импортных комплектующих изготовлен в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе). Об этом сообщил ректор вуза Александр Кулешов в ходе заседания попечительского совета фонда «Сколково».

Спектр масс области трека на поверхности алюминия

«Не так давно было поручение президента РФ по научному приборостроению. В нашей части, которая нам досталась, — масс-спектрометрия. У нас уже есть масс-спектрометр, другое дело — доведение его до промышленного образца», — приводит ТАСС слова Кулешова.

Ректор подчеркнул, что изготовленный прибор относится к масс-спектрометрам очень высокого класса. Он добавил, что ранее такие приборы Россия закупала за границей.

В новой разработке прежде использовалась один импортный узел — вакуумный насос. Кулешов отметил, что специалисты Сколтеха уже нашли российский завод во Владимире, который может изготовить эту деталь.

Масс-спектрометры позволяют определить химический состав вещества и концентрацию в нём различных компонентов. Эти приборы используются в медицине, промышленности и прикладных научных исследованиях.