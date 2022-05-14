Донецк, , 16:03 — REGNUM Населенные пункты Ясиноватая и Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:06 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», 15:06 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.