Москва, 14 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Даже в наиболее мрачные годы Холодной войны не было такой «синхронной» высылки дипломатов, как сейчас. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Mid.ru Сергей Лавров

«(Антироссийская) кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы Холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», — сказал он.

Также Лавров отметил, что это разрушает общую атмосферу отношений России со странами Запада, однако в то же время высвобождает силы и человеческие ресурсы на таких направлениях, с которыми действительно нужно связывать будущее развитие нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день западные страны готовы противодействовать России «до последнего украинца».