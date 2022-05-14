Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Наир Тикнизян, Тин Едвай, Алексис Бека Бека, Антон Миранчук, Рифат Жемалетиднов, Франсуа Камано, Артем Карпукас, Гирано Керк.

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Арсен Захарян, Клинтон Н’Жи, Даниил Лесовой, Федор Смолов.