Москва, , 15:51 — REGNUM На сегодняшний день западные страны готовы противодействовать России «до последнего украинца», что является особенно удобной позицией для США. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Сергей Лавров Mid.ru

«Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до «последнего украинца». На первый взгляд, это очень удобная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессами из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции», — сказал он.

Также Лавров отметил, что сложившаяся в данный момент в мире ситуация потребовала перевод дипломатической службы России в особый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент трудно предположить, сколько будет длиться гибридная война Запада против России, однако ее последствия будут ощущать все.