14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский призвал Италию закрыть страну для туристов из России.

Мирослава Романенко, , 17:21 — REGNUM Италии необходимо закрыть въезд для российских туристов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 мая в эфире итальянского канала Rai 1.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть», — сказал он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что отказ Италии принимать туристов из России ударит по экономике Италии, а не по гражданам России. Иные также согласились с тем, что российским туристам не стоит посещать в нынешнее время недружественные страны.

«Думаю, что скоро они будут не рады видеть украинских беженцев», — отреагировала Татьяна.

«А вот увидите, возьмут и закроют. Ртом Зеленского вещают по указке Британии», — добавила Irina.

«Могу предположить, что так и будет, но это только до окончания СВО», — также предположила Татьяна.

«Ну что же, может будет от этого развиваться туризм на Алтае, Дальнем Востоке и Сибири», — написал Иван.

«Ну всё, повелитель мира!» — иронизирует Павел П.

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В палату к наполеонам!» — смеется Андрей.

«Да чего. Это же хорошо, и потом как и Турция, Кипр, Италия тоже взвоют. Они и так воют уже. У них-то кризис», — с сарказмом пишет Александр П.

«А прям кто-то сильно нынче рвётся в Италию? Как мы без неё?! Те, кто рвутся и хотят столкнуться с бешеными толпами украинских беженцев, всё равно прорвутся», — написала Ирина.

«Клоун дал распоряжение», — пошутила Zara A.

«А вот надо туда не ехать, правда. Пусть бы побыли без туристов, без газа, без древесины нашей… Пусть бы поняли, возместит ли им это Украина и Зеленский», — добавила Nataja S.

«У Италии ещё с ковида полная лажа в туризме, а им ещё копить на Олимпиаду! Кто б ещё лез с советами, про*равши свою страну», — отметила Юлия Ч.

«У тебя забыли спросить, наркоман», — отреагировала Людмила.

«А как это навредит россиянам? А вот итальянцам и другим туристическим странам даже очень», — комментирует новость Mila.

«На самом деле, при открытом конфликте с НАТО на территории Украины ехать в страны НАТО нежелательно. Есть более дружественные страны в Азии, Африке, Южной Америке. Да и в России есть что посмотреть. Так что Зеленский прав», — считает Евгений Ш.

«Правильно! Израильским тоже запретить, они Сирию бомбят!» — добавил Serg 629.

«Видел я эту Италию, сапог сапогом», помните из «Формулы любви»? А в Европу за порцией унижения едут истинные мазохисты. Ни один выходец из России во все века не сделал там политической карьеры. Одни лицедеи и клоуны им нужны», — пишет один из участников обсуждения.

«Интересно, помнят итальянцы нашу помощь по борьбе с ковидом?» — подытожил Paren.

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