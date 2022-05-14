Москва, , 15:41 — REGNUM На данный момент трудно предположить, сколько будет длиться гибридная война Запада против России, однако ее последствия будут ощущать все. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Сергей Лавров МИД России

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в случае одобрения Евросоюзом вступления Украины в сообщество это будет означать конец последнего и показывать, что объединение руководствуется сугубо геополитикой.