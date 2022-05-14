Москва, 14 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. На данный момент трудно предположить, сколько будет длиться гибридная война Запада против России, однако ее последствия будут ощущать все. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

МИД России Сергей Лавров

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в случае одобрения Евросоюзом вступления Украины в сообщество это будет означать конец последнего и показывать, что объединение руководствуется сугубо геополитикой.