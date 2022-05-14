Сеул, 14 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung ведёт переговоры с клиентами о повышении цен на услуги по производству микросхем на 20%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Köf3 Чип Samsung

По данным Bloomberg, южнокорейский производитель планирует поднять цены на услуги по производству чипов со второй половины 2022 года. Стоимость вновь размещаемых заказов вырастет от 15% до 20%.

Рост цен объясняется выросшими расходами компании на материалы и логистику. Издание отмечает, что отрасль продолжает испытывать влияние глобального дефицита чипов, карантинных ограничений на заводах в Китае и санкций против России.

Изменение стоимости услуг по производству микросхем повлечёт рост цен на потребительские устройства. В частности, на мощностях Samsung производятся чипы для смартфонов, автомобилей и игровых консолей. Ранее предстоящий рост цен анонсировали и другие крупнейшие производители чипов, включая TSMC и UMC.