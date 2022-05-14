Москва, , 15:34 — REGNUM В случае одобрения Евросоюзом вступления Украины в сообщество это будет означать конец последнего и показывать, что объединение руководствуется сугубо геополитикой. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

«Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в случае попыток осуществления НАТО своих заявлений о возможном перемещении ядерного оружия (ЯО) ближе к российской границе, Россия будет реагировать на это принятием адекватных мер предосторожности.