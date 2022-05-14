Оренбург, 14 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Оренбурге жительницы Кабардино-Балкарии обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Сообщение в полицию о краже поступило 11 мая. Из церковной лавки похитили золотые изделия. Размер ущерба составил почти 97 тыс. рублей. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что кражу совершила одна из женщин. Автомобиль с ней задержали на выезде из Оренбурга. Под одеждой подозреваемой были найдены похищенные предметы.

В ходе расследования оказалась, что 19-летняя гражданка действовала совместно со своей 48-летней свекровью. Последняя отвлекла продавца лавки, а её подельница спряталась за алтарем и после закрытия храма совершила кражу.

Ранее обе гражданки уже привлекались за такие же преступления в других регионах России к уголовной ответственности. Следователи отрабатывают их причастность к иным аналогичным преступным деяниям.