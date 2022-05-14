Эмполи, Италия, , 15:27 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» футбольный клуб «Эмполи» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Салернитаной». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Джорджио Перетти и Стефано Алассио.

Стартовые составы команд:

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Симоне Романьоли, Петар Стоянович, Себастьяно Луперто, Фабиано Паризи, Веларио Верре, Кристьян Асллани, Филиппо Бандинелли, Шимон Журковский, Патрик Кутроне, Андреа Пинамонти.

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Иван Радованович, Федерико Фацио, Норберт Дьомбер, Эдерсон Жозе, Лассана Кулибали, Григорис Кастанос, Джоэл Оби, Паскуале Маццокки, Симоне Верди, Милан Дюрич.