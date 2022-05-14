14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 17:29 — REGNUM Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что он гарантирует грузинскому народу мир с Россией и обещает, что страну не вовлекут ни в какие военные конфликты, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

«Помнят 2008 год. Прошлых ошибок повторять не желают», — предполагает Виталий Т.

Многие пользователи были рады услышать голос разума со стороны Грузии, отношения с которой уже долгое время вызывают болезненные ощущения у России.

«Наконец-то они правильно разговаривать стали и думать наперёд. На удивление позитивные изменения в Грузии происходят! Молодцы!» — похвалил Семён К.

«Здравые силы со здоровой головой в Грузии всё же есть. И это радует», — отметил Сергей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Грузия, как никакая другая страна, знает, что такое русский гнев, но и что такое русское милосердие.

«У них пример хороший есть. Вообще давно пора перестать сюсюкаться с этими квазигосударствами. История показала, что они понимают только силу. Хорошее отношение и т.д. принимают за слабость», — указывает Роман Р.

«Как можно убедиться, грузины — куда более мудрый народ, нежели украинцы. Горцы сделали выводы после 2008 года и поняли, что с Россией лучше дружить, чем воевать. Мишу Саакашвили даже в тюрьму упекли. Делают работу над ошибками, молодцы», — написал Анатолий Я.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что все прозападные страны на примере Украины стали свидетелями того, каким образом хозяин из Вашингтона заботится о своих прирученных, и как стремительно такие государства растворяются в истории.

«Грузия могла на примере Украины понять, что американцы — предатели и им нет дела ни до украинского, ни до грузинского народов!» — считает Adam H.

«Ну и правильно! С нами надо дружить и мы никого не обидим», — подметила Лариса В.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя в сложившейся ситуации выносить за скобки грузинских наёмников, которые творят ужасные вещи на Украине, и которые почему-то не находят осуждения со стороны своего государства.

«Обольщаться не стоит. Грузинские наёмники и грузинские же политики в их числе издеваются над российскими военнопленными на Украине. Грузия ведёт войну против России, просто делает это не таким явным образом, как могли бы. Врага надо знать в лицо и не верить в эти дружелюбные миролюбивые заявления», — поделилась своим мнением Татьяна Б.

«А как нашим парням эти «мирные грузины» глотки резали, все забыли? Пускай эти политики грузинские идут к чёрту со своим якобы миролюбием. Не верю я им больше!» — написала Екатерина Л.

Нашлись и те, кто считает, что одно дело — красивые заявления, а другое — правда жизни, заключающаяся в том, что Грузия — это уже давно не дружеская России страна.

«Сегодня этот политик пообещал, а завтра уже забыл. Поживём, увидим. Никому доверия сейчас нет», — пишет Станислав З.

Напомним, 13 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам о том, что гарантирует грузинскому народу мир с Россией и обещает, что страну не вовлекут ни в какие военные конфликты.