Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Власти Грузии не признают де-факто референдум Южной Осетии о присоединении республики к России. Об этом 14 мая заявил журналистам глава правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«У нас есть наша четкая политика. Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть (Южной Осетии — ред.), ни де-факто выборы, ни де-факто референдум (в Южной Осетии о присоединении к России — ред.)», — сказал он.

Также Кобахидзе добавил, что позиция Тбилиси в этом вопросе «очень четкая и ясная» и добавил, что грузинские власти намерены следовать в этом вопросе именно такой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля 2022 года референдум по вопросу вхождения республики в состав России.