Астрахань, 14 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Крупный пожар тушат спасатели в Трусовском районе Астрахани днём 14 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Пожар

Загорелись жилой дом и три хозяйственных постройки.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило 14 мая в 14:35 по местному времени (13:35 мск). Пожар произошёл на улице Пирогова — загорелся жилой дом, на площади 35 кв. м и три хозяйственных постройки, на общей площади 70 кв. м.

«На месте от МЧС работают 5 единиц техники и 12 человек личного состава, от ГКУ «Волгоспас» — 2 единицы техники и 7 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Ведётся тушение.