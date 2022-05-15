Цхинвал, , 13:46 — REGNUM Россия должна ликивидировать последствия разделения народов искусственными границами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Южная Осетия Vinc

«Наша принципиальная позиция должна состоять в том, что Осетия должна быть единой, осетины должны объединиться внутри России, они — разделённый народ. Это не из-за того, что мы как-то хотим Грузии навредить, а просто это было бы справедливо. Так же и русские должны воссоединиться. Так же, как и армяне Нагорного Карабаха имеют право на собственное государство и на объединение потом в перспективе с Арменией, если они этого захотят. Потому что разделение наций искусственными границами, которое было допущено большевиками в конъюнктурных целях, совершенно неприемлемо. И, если Россия исходит из принципа справедливости в международных отношениях, то мы эту идею должны реализовать», — сказал эксперт.

Напомним, что Южная Осетия выразила намерение объединиться с Северной Осетией в составе Российской Федерации.