Мюнхен, Германия, , 15:06 — REGNUM 24-летний таранный форвард «Штутгарта» и сборной Австрии по футболу Саша Калайджич может стать заменой 33-летнего форварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского. Об этом 14 мая сообщило немецкое издание Bild.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне 24-летний Саша Кадайжич принял участие в четырнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил две желтые карточки.

Саша Калайджич выступает за «Штутгарт» с 5 июля 2019 года после перехода из «Адмиры» за 1,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость австрийского центрфорварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. Текущее соглашение Калайджича со «Штутгартом» рассчитано до 30 июня 2023 года.