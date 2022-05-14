Москва, 14 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Лучшие продажи новых легковых автомобилей в России среди иностранных брендов в апреле 2022 года показала южнокорейская компания Kia. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

KIA

В апреле в России было продано 38,2 тыс. автомобилей Kia. В сравнении с тем же месяцем 2021 года продажи упали на 46%.

Kia осталась лидером рынка среди иностранных брендов из-за общего падения продаж. В апреле 2021 года доля Kia составляла 13,7%, в апреле текущего года — снизилась до 13%.

Самой популярной моделью южнокорейского производителя остаётся Kia Rio. В апреле жители России приобрели 1,7 тыс. седанов этой модели. Также в тройку лидеров вошли кроссовер Seltos и седан Cerato.

Общая доля южнокорейских брендов на российском авторынке за первые четыре месяца 2022 года составила 23,5%. Этот показатель практически не изменился в сравнении с 2021 годом.