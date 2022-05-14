Воронеж, , 15:03 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности установлен на территории Воронежской области на 14–15 мая, это следует из прогностической карты мееопредупреждений, опубликованной на сайте Росгидрометеоцентра.

Погода Hans

Так, до 18:00 15 мая на территории Воронежской области ожидаются грозы. С 18:00 14 мая до 06:00 15 мая в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, также прогнозируются сильные дожди.

Вместе с тем, в регионе после краткосрочного похолодания значительно потеплело. Днём 14 мая дневная температура составит до +19 градусов, 15 — 18 мая ожидается не ниже 16 градусов тепла.