Уфа, , 14:54 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» отказался от подписания 21-летнего центрфорварда «Уфы» и молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

По информации источника, «Истанбул» не устроила цена за 21-летнего нападающего. Сообщается, что руководство «Уфы» было готово отпустить Агаларова за 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гамид Агаларов принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами, из которых шесть — с пенальти.