Белгород, , 14:54 — REGNUM Более 50 жилых домов, здания школы, библиотеки, дома культуры повреждены в селе Солохи под Белгородом в результате обстрела со стороны Украины 11 мая. Об этом сообщил 14 мая губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Последствия обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Осмотрел разрушенные дома в селе Солохи. В результате обстрела было повреждено 54 домовладения, школа, библиотека, ДК и магазин. Также повреждены шесть автомобилей. Подрядные организации уже приступили к восстановительным работам», — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что восстановительные работы проведут в максимально короткие сроки, помощь будет оказана всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая ВСУ произвело обстрел белгородского приграничного сел Солохи. В результате погиб 18-летний житель села, также сообщалось о ранении восьми жителей. В больницах остаются 14-летний подросток и двое взрослых мужчин. СКР возбудил уголовное дело.