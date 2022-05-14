14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего условия, выдвигаемые Москвой Киеву для решения вопроса по спецоперации, неприемлемыми.

Оксана Переможенко, , 15:38 — REGNUM Условия, выдвигаемые Москвой Киеву для решения вопроса по спецоперации, канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми, сообщает 13 мая DPA.

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«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — сказал он.

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Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически отнеслись к словам политика, задавшись вопросом, на каком основании он решает за официальный Киев.

«А его точно спросят?» — с сарказмом поинтересовался Ni.

Олаф Шольц (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«То есть если Украина придет к миру, воевать будут немцы? Отличный план», — шутит Mori Arty.

«До последнего килограмма зерна», — иронизирует Милена.

«Лебервурстфюрер не стесняется и прямым текстом заявляет, что мир на Украине им не нужен. Это просто за гранью цинизма. Как впрочем и все их действия», — добавил «День Z».

«Как всегда у украинцев забыли спросить?» — задался вопросом Hislowlow.

«Его мнение очень интересно. Завтра о том, что он сказал, уже все забудут», — с сарказмом написал И. Д.

«Прости, Украина, но канцлер сказал, что мира не будет», — с юмором пишет Алексей.

«В свете последних событий Шольца даже немного жаль, — он что-то пытается сделать, ножкой топает, но авторитет настолько подорван, что его уже даже никто не слушает. Ангела, конечно, вовремя на пенсию ушла», — комментирует новость Yasen.

«Скорей до последнего бандеровца. Мирные украинцы пусть живут», — добавил Sergei R.

«Он может даже орать и стучать ножками, но Россия будет диктовать свои условия», — написала Polina.

«Немцы хотят, чтобы Россия и им диктовала», — иронизирует Владимир М.

«В смысле? Это дело Украины и России… С другой стороны, оружие они не для этого поставляли», — отметила Uliana V.

«Конечно не согласится, не для мира они Украину столько лет натравливали на Россию», — подчеркнул Pavel B.

«Ой, бедняга на самом деле думает, что его мнение имеет значение. На данный момент экономика Германии существует потому, что Путин и глава Газпрома позволяют ей это делать. Так что на его месте я бы попытался перестать приводить им причины, по которым экономика Германии должна сильно рухнуть», — добавил bk109.

«Они у народа украинского спросили?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Победителей не судят… Ему бы это не знать…» — отреагировал Fraud.

«Война до последнего украинца», — с сарказмом написал Роман.

«Напомнить им пора весну 1945 года», — пишет один из участников обсуждения.

«Никогда не было таких времён, когда русские оглядывались, а согласятся ли немцы», — отметил Floweruss.

«Зато Германия быстро согласилась на нарушение оппозицией соглашения с Януковичем, погрузившее страну в гражданскую войну. Шли бы они со своими признаниями. Россия должна действовать только в своих интересах и ничьих больше!» — написала ViraFox.

«Мнение нацистов нас не интересует», — добавил Alex.

«Шольцу надо больше думать о Германии, — внутри страны проблемы растут, как снежный ком», — отметил Den L.

«Газ за рубли тоже было неприемлемо… но, как говорится — слово дал, слово забрал», — напомнил Александр Д.

«Почему он согласен, что Германии условия диктуют США?..» — поинтересовался в свою очередь Denis M.

«Он забыл, что война для Германии гиблое дело», — добавила Нина.

«Не Шольцу тявкать. Пусть вспомнит, как закончил дедушка. Тот тоже не любил Советский Союз. Пришлось объяснять, что это не хорошо», — подытожила Светлана.