Москва, , 14:50 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник французского «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи, выступающий за московский ЦСКА во второй половине сезона на правах аренды, пропустит последние два матча «красно-синих» в текущем сезоне из-за травмы.

ФК ЦСКА

Как сообщает издание Sport24, Языджи испытывает боли в спине, и футболисту требуется отдохнуть две-три недели, а восстановление затягивается потому, что полузащитник не может отдохнуть.

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в двенадцати матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к выкупу контракта Языджи за 11-12 миллионов евро. При этом трансферная стоимость турецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.