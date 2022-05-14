Москва, 14 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Свои поздравления шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в связи с его избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 14 мая обнародована на сайте Кремля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

«Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Также российский лидер отметил, что он рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и совместной работы России и ОАЭ по актуальным вопросам, как двусторонней, так и международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым президентом ОАЭ верховным федеральным советом страны был избран наследный принц столичного региона Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заида Аль Нахайян.