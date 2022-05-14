Белгород, , 14:46 — REGNUM Дополнительный инфраструктурный кредит на сумму в 1,73 млрд рублей одобрен для Белгородской области, сообщили 14 мая в пресс-службе правительства региона.

Деньги выделены на 2024–2025 годы для реализации четырёх проектов.

«Эти деньги пойдут на подведение сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения новых районов Белгорода и Белгородского района», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, выделенные средства планируется направить на проектирование и строительство инженерных сетей и коммуникаций по водоснабжению, водоотведению, тепло- и газоснабжению для жилых комплексов в микрорайоне «Жемчужина 2.0» в Белгороде, ЖК «Фрегат» в селе Репное, ЖК «Северная звезда» и ЖК «Браер Парк Центр» в посёлке Северный Белгородского района.

Строительство жилых комплексов обеспечит работой 1 737 человек, регион получит 765 тысяч квадратных метров жилья.