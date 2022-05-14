Астрахань, , 14:38 — REGNUM Индивидуальный предприниматель стала фигурантом уголовного дела в связи с задержкой выплаты заработной платы своим сотрудникам. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 — «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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Как полагает следствие, подозреваемая получила от заказчика деньги за выполнение работ, однако с 1 октября по 22 декабря 2021 года не платила зарплату сотрудникам, которые выполняли свои трудовые обязанности по уборке помещений на территории Астраханской и Волгоградской областей.

Общая сумма долга составила более 1,2 млн рублей. При этом, по данным следователей, и на счетах, и в кассе деньги для погашения задолженности были.