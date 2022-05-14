Барселона, Испания, , 14:35 — REGNUM Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте, руководство каталонской «Барселоны» вернулось к кандидатуре 29-летнего центрфорварда мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мораты.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

По информации источника, «сине-гранатовые» рассматривают Морату в качестве усиления основного состава, так как клубу не удалось договориться с «Баварией» о трансфере Роберта Левандовского.

В текущем сезоне Альваро Мората, выступая за туринский «Ювентус» на правах аренды, принял участие в 34-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету испанца два гола в семи встречах.

Текущее соглашение Мораты с «матрасниками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского нападающего в 30 миллионов евро.