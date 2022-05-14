Москва, 14 мая 2022, 14:33 — REGNUM Молодые граждане России, проходящие обучение в военных образовательных организациях, включены в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщила министра культуры РФ Ольга Ярилова.
«Мы сегодня решили вопрос, чтобы по «Пушкинской карте» могли ходить наши военнослужащие, это тоже была своего рода проблема», — приводит ТАСС заявление Яриловой, сделанное в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.
В Минкультуры РФ объяснили, что раньше курсанты военных образовательных учреждений не могли получить карту из-за технических ограничений, связанных со спецификой работы таких организаций. Теперь карту могут получить учащиеся военных учреждений в возрасте от 14 до 22 лет.
Программа «Пушкинская карта» запущена в сентябре 2021 года. В рамках этой программы граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут бесплатно посещать театры, музеи и другие учреждения культуры.
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