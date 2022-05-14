Москва, 14 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Молодые граждане России, проходящие обучение в военных образовательных организациях, включены в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщила министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Министерство культуры Забайкалья Пушкинская карта

«Мы сегодня решили вопрос, чтобы по «Пушкинской карте» могли ходить наши военнослужащие, это тоже была своего рода проблема», — приводит ТАСС заявление Яриловой, сделанное в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.

В Минкультуры РФ объяснили, что раньше курсанты военных образовательных учреждений не могли получить карту из-за технических ограничений, связанных со спецификой работы таких организаций. Теперь карту могут получить учащиеся военных учреждений в возрасте от 14 до 22 лет.

Программа «Пушкинская карта» запущена в сентябре 2021 года. В рамках этой программы граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут бесплатно посещать театры, музеи и другие учреждения культуры.