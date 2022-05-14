Севастополь, 14 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Патриотический концерт «Zа ВМФ» в поддержку ВМФ и специальной военной операции прошёл 13 мая в Севастополе — в День Черноморского флота России.

Mil.ru Корабли Черноморского флота в Севастополе

Концерт состоялся на площади Нахимова, где, по словам губернатора Михаила Развозжаева, «царила невероятная атмосфера поддержки наших моряков».

«Наш командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Владимирович Осипов сейчас на боевом посту, и конечно ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений, но уверен, он и наши черноморцы чувствует нашу поддержку!», — написал в телеграм-канале губернатор.