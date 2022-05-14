Москва, 14 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Восстановление электропитания в нескольких многоквартирных домах Мариуполя запланировано на субботу, 14 мая, сообщил заместитель главы Администрации Мариуполя по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Дмитрий Хаджинов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Электрическая лампочка

Первыми в Мариуполе жилыми домами, в которые будет возобновлена подача электричества, станут многоэтажки 20-го микрорайона. В частности, это будут некоторые жилые дома, расположенные по улице Бахмутской, проспекту Строителей и бульвару Шевченко.

Работы по восстановлению сетей энергоснабжения города активно продолжаются.

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