Уфа, 14 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Tularegion.ru Арсенал

Стартовые составы команд:

«Уфа»: Антон Чичкан, Константин Плиев, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Руслан Фищенко, Дмитрий Кабутов, Остон Урунов, Олег Иванов, Александр Сухов, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов.

«Арсенал»: Михаил Левашов, Артем Сокол, Данил Степанов, Игорь Смольников, Георги Костадинов, Горан Чаушич, Кингс Кангва, Максим Кайнов, Евгений Марков, Аяз Гулиев, Сергей Ткачев (Эванс Кангва, 22’).

На матч назначена бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов.